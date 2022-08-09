再多43場所納強檢　海逸豪園及港灣豪庭再有大廈上榜

再增43個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(8日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該43個地方的人士，須於明日至後日(9日至10日)期間進行病毒檢測。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.荃灣梨木樹二邨4座

2.天水圍俊宏軒4座

3.天水圍俊宏軒5座

涉及多宗病例的地點如下：

1.天水圍天頌苑頌琴閣

2.九龍灣彩興苑彩萱閣

3.馬鞍山利安邨利盛樓

4.柴灣新翠花園3座

5.長沙灣幸福邨福日樓

6.牛頭角淘大花園B座

7.將軍澳廣明苑廣賢閣

8.柴灣小西灣邨瑞富樓

9.北角和富中心9座

10.九龍灣彩興苑彩薈閣

11.長沙灣通州街500號星匯居1座

12.大角咀港灣豪庭3座

13.紅磡海逸豪園19座

14.油塘油麗邨逸麗樓

15.黃大仙啟德花園3座

16.馬鞍山錦英苑錦義閣

17.旺角富榮花園12座

18.葵涌大窩口邨富泰樓

19.屯門翠寧花園3座

20.天水圍天瑞二邨瑞業樓

21.慈雲山慈民邨民裕樓

22.西灣河筲箕灣道57至87號太安樓

23.葵涌石籬二邨石榮樓

24.屯門大興邨興輝樓

25.屯門寶怡花園3座

26.牛頭角淘大花園L座

27.葵涌葵涌邨夏葵樓

28.深井碧堤半島9座

29.荃灣尚翠苑翠河閣

30.大圍恒峰花園1座

31.觀塘月華街40號萬福大廈

32.粉嶺欣翠花園2座

33.葵涌葵芳邨葵歡樓

34.將軍澳厚德邨德志樓

35.大圍豐盛苑華盛閣

36.大埔寶雅苑家和閣

37.粉嶺花都廣場2座

38.將軍澳慧安園1座

39.北角維多利中心3座

40.鑽石山志蓮道5號志蓮中心地下 志蓮日間護理中心