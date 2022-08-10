大學聯招今放榜　中大獨攬6狀元　89%申請者入首三志願

中學文憑試(DSE)於7月20日放榜，而大學聯合招生辦法(JUPAS)的遴選結果亦於今日(10日)公布。根據JUPAS公布的數字顯示，今年有39,523人申請聯招，較去年減逾千人，再創文憑試以來最少，當中17,269名日校考生符合考入「八大」的最低門檻，即考獲「33222」。根據各大學披露的資訊，香港中文大學今年共取錄近6成考獲4科5**或以上的考生，比例為全港院校中最高，而8位考獲7科5**或以上的狀元中，更有6人入讀中大。

今年共有15,857人，即約40.12%的申請人獲教資會資助全日制學士學位、香港都會大學自資全日制學士學位及香港教育大學教資會資助全日制高級文憑課程取錄，較去年下跌近9個百分點；而獲取錄的考生中，約89.63%、即14,212人屬首三志願選校。另外，透過「指定專業/界別課程資助計劃」(SSSDP)獲全日制學士學位課程取錄的申請人有3,465名，其中2,684人、即77.46%在首三志願被取錄。

中大今年透過聯招取錄3,135名本科生，當中超過99%為首三志願考生。6位入讀中大的狀元中，有兩名考獲8科5**的超級狀元及3名狀元，共5人入讀醫學（環球醫學領袖培訓專修），另有一名超級狀元入讀計量金融學及風險管理科學。以最佳5科成績中位數計算，全港收生最高分的10個課程中，5個為中大課程，而醫學（環球醫學領袖培訓專修）今年錄取共41名考生，自推出以來連續9年成為全港收生成績中位數最高分的學科。香港大學今年頒授16名「明德學子」，他們以最佳5科平均分數42分或以上的佳績，入讀港大課程；另有52名學生獲得「文憑試Top 1%獎學金」，每人獲5萬港元或以上的獎金。而香港科技大學今年共取錄1,848名DSE考生，平均收生成績最好的學科為量化金融學，共取錄20位學生。嶺南大學則指，今年經聯招收生情況與往年相近，獲取錄的考生有約8成屬首三志願；香港教育大學亦透過聯招取錄約914名DSE考生，數字與去年相若。