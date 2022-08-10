中藥藥劑學教授帶領學生　參與社區抗疫

中醫藥能有效治療新冠肺炎，香港高等教育科技學院中藥藥劑學助理教授區靖彤帶領業界人士及10位中藥藥劑學學生一同參與社區抗疫，以專業中藥知識為抗疫工作服務。

團隊在疫情期間，在網上提供專業中醫藥人員為新冠確診者就診。區靖彤表示，雖然大部分求診者都是一家人一同就診，但因爲每個人的體質不同，需要用到的中藥配方也不同，例如體質屬於虛寒型的患者在確診後有更大機會出現發冷等病症，而體質較熱氣的患者的明顯病症則以咳嗽和出現黃痰爲主。有一位患者出現發冷發熱病症，給他適合的處方服用一日後，患者的病症已接近消失，其他患者亦在服用中醫藥後，病症有所減退。因此證明中醫藥能做到對症下藥，讓患者得到更合適和個人化的治療。

團隊亦舉辦講座介紹中醫知識，中藥藥劑學學生胡務式講解不同中醫藥的作用和功能等，以及康復後以中醫食療解決後遺症的方法。團隊亦綜合62位接受診治的新冠康復者數據，編制《中醫藥食療手冊：新冠肺炎的預防和復康調理》，記載不同食療令新冠後遺症恢復，例如「腦霧」可以選用補益心脾，補腎益精的食材，如天麻、枸紀子、紅棗等。