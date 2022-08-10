浸大高級文憑學生設計雙環手鐲　奪珠寶設計比賽學生組季軍

香港浸會大學持續教育學院有修讀珠寶設計課程的畢業生，憑其設計的名為「環環相扣」的手鐲，於香港貿易發展局主辦的「第23屆香港珠寶設計比賽」中勇奪學生組季軍，成績驕人。該得獎作品早前更於香港國際珠寶展中展出。

得獎設計師林惠儀是該學院「商業設計高級文憑（珠寶設計及商品展示）」應屆畢業生。她設計的手鐲由2個手環組合而成，其中一個手環上下兩行綴以精緻的藍寶石，象徵經過時日累積而來的人生經驗，中央部分則刻有4個圖案，分別代表堅持、勇氣、毅力和決心。另一個手環設計繁花似錦，就如人的初心，當中縱橫交錯的紋理，好比我們每天遇到形形色色的困難。該作品最獨特之處在於2個手環看似獨立，但合併起來便成為充滿特色的手鐲，寓意每個人的生命，都由各自不同的「夢」與「想」緊扣相連，只要勇於衝破障礙，努力追尋夢想，曲徑亦可通幽。

浸大持續教育學院開辦寶石學課程逾30年，為珠寶業界培訓了人才。課程種類包括專為有意入行人士或從業員而設的兼讀制短期、證書和文憑課程，供高中生報讀的「高中應用學習課程──展示及首飾設計」，以及為中學文憑試考生而設的「商業設計高級文憑(珠寶設計及商品展示)」課程。歷年來有不少學員於香港貿易發展局主辦的「香港珠寶設計比賽」中贏得名次或優異獎。