東方日報A1：3+4亂象叢生　檢疫酒店拒放人

當局決定本周五（12日）起縮短海外或台灣抵港人士指定酒店檢疫期，由7天改為「3+4」，即昨日起入住酒店檢疫的旅客，最快周五可離開，只需檢疫3日。而在縮短檢疫措施正式生效前，已在指定檢疫酒店完成最少3日檢疫的人士，可提早在昨起陸續離開酒店，酒店會退回剩餘日子的房價。然而昨日措施實施時亂象叢生，有檢疫已滿3日人士未獲酒店放行，衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，在酒店檢疫人士若已住滿3日，酒店會有序安排他們離開，前提是要有關旅客已完成3日隔離及檢測；惟她坦言，由於人數眾多，無可能全部人一日內走到。

抵港人士檢疫期縮減，期間他們的安心出行二維碼會轉為黃碼，昨日約4,000人獲安排提早離開酒店，雖然他們可以外出，但不能進入表列處所等涉及除口罩的活動，例如堂食等，不過可乘搭公共交通工具、上班及上學等。本地及輸入個案確診者的二維碼則轉為紅色，以防有人違規離開隔離地點後到食肆等可除口罩地方播毒。張竹君預料，隨「3+4」檢疫安排實施，抵港旅客人數上升，酒店接收的旅客增加，比例上亦一定會多了輸入個案。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦也稱，業界處理過萬宗退款，相信有一定壓力。旅客檢疫日數縮短超過一半，變相令檢疫酒店房間倍增，下月檢疫酒店房間供應充足，商務客於新檢疫安排更為受惠。至於4天居家醫學監察期間無法進入食肆，黃碼人士亦未能進入展覽場館，他認為未必能吸引外地旅客來港。

檢疫酒店之一的奧斯酒店董事長鍾偉棠表示，酒店已收到數以千計退款查詢，但由於處理需時，預料透過信用卡付款的顧客或數周後才收到退款。他又提到，有來港外傭獲僱主安排完成3日酒店檢疫，希望繼續留在酒店完成另外4天居家醫學監察。但新措施下，完成3日酒店檢疫需離開，外傭要另覓非檢疫酒店接受居家醫學監察。

議員楊永杰表示，部分外傭僱主歡迎放寬檢疫限制，外傭住滿3日檢疫酒店後可即刻「放監」協助僱主照顧家人，以及減少酒店檢疫成本。

不過，部分僱主擔心外傭原本身處的國家疫情嚴重，外傭完成3日酒店檢疫後直接回家恐播毒，寧願外傭在酒店檢疫住多4日，更有僱主已為外傭預訂14日檢疫酒店。

他續稱，若僱主需為外傭另覓非檢疫酒店接受居家醫學監察，可能預約有困難，且外傭「轉來轉去」亦不太安全；加上外傭住非檢疫酒店期間，她們手持黃碼可以出街周圍走，相比住檢疫酒店更為危險。楊永杰促當局酌情容許僱主彈性選擇外傭的酒店檢疫期，令她們在同一酒店接受檢疫。

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