港大開發全球最細生物電子傳感器 大小如硬幣 可測血糖水平

香港大學工程學院研究團隊，開發一個只有一枚硬幣大小，可穿戴的微型生物電子傳感器，能讀取人體微弱的電化學信號，用於測量糖尿病、心血管疾病以及心理健康狀況等。研究成果已在學術期刊《Analytical Chemistry》發表，團隊並已成立初創公司，把該技術推出市場。

該款名為「PERfECT」（Personalised Electronic Reader for Electrochemical Transistors)的「用於電化學晶體管的定制化電子表徵系統」傳感器，是全球同類技術中最細小的系統，長1.5厘米，闊1.5厘米，厚0.2厘米，重量僅0.4克。傳感器能輕便附於可穿戴的智能手錶及醫療貼片上，持續檢測糖尿病人的血糖水平，或檢測血液及汗液中的病毒抗體濃度等。

該傳感器由港大電機電子工程系助理教授張世明領導的團隊研發，其數據採樣率高達每秒20萬次，表現與商用設備不相上下，但價格僅為商用設備的10%。該團隊已成立一家初創公司，進一步將該技術落實應用於可穿戴醫療器件等前沿用途。