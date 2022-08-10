屯門青菱徑食肆謀殺案　遇害「壽星仔」捐器官遺愛人間

上周六(6日)屯門發生命案。一名姓梁(22歲)男子，與友人在青菱徑6號一食肆消夜慶祝生日，席間因故爆發口角，有人疑深深不忿，致電召來10名大漢到場。群煞利用廣告牌、鐵架及雨傘等雜物施襲，連並非「教訓」目標的梁男亦難逃暴打，並於逞兇後悻然逃去，有途人目擊過程報警求助。梁及兩名分別39歲及41歲的傷者其後一同送院救治，當中梁男傷勢太重，連日危殆未見起色，留醫兩日至周一(8日)宣告死亡。據悉，梁男生前簽署了器官捐贈卡，願意於死後捐出器官遺愛人間，而家人已同意將梁男五個器官，包括心臟、肝臟、肺臟、腎臟及眼角膜捐出，予有需要病人以延續他人的生命和健康。

警方於事發當日拘捕2名涉案人士，其中一名17歲青年被控1項謀殺罪及2項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪。案件昨日（9日）上午在屯門裁判法院首次提堂，被告暫毋須答辯。裁判官把案件押後至10月5日再訊，以待控辯雙方索取文件，期間被告須還押懲教署看管。同案另1名21歲被捕男子已獲警方批准保釋候查，他須於9月上旬向警方報到。