放寬檢疫變港人「逃生門」　東南亞團查詢熾熱　旅行社應接不暇

港府放寬海外及台灣入境人士抵港檢疫期，由7日改為「3+4」(酒店隔離連同家居醫學監察)，但坊間詬病「3日疫監」，與周邊完全免檢疫地區相比毫無吸引力，加上抵港後又有諸多掣肘，如不能入食肆、出席展覽、檢測要求繁多等，對外地旅客及商務客吸引力欠奉。新安排原意是與國際接軌，卻誤中副車，成為坐困愁城逾兩年的港人「逃生門」，日本、泰國等短程旅行團「渴市」，形成「城裡的人想出去，城外的人不想進來」的怪象。

零售管理協會主席謝邱安儀今早(10日)在電台節目表示，縮短酒店檢疫期認為是好的方向，惟仍未能與內地通關，相信對零售業界短期內幫助有限，加上「3日疫監」成為港人出外旅遊的誘因，令市民減少留港消費。

放寬3日疫監的消息公布後，縱橫遊常務董事袁振寧透露，當日早上已收到過百個查詢，行程主要涉及日本、泰國等東南亞地區。他提到由於前往日本的簽證需時，加上航班不足，即時加團有一定難度。新措施下，最快要本月22至23日出團。他更預料，9至10月出團數目會倍增。不過旅業要完全復甦 ，仍是漫漫長路。