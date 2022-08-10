料確診人數升　增開隔離設施　政府急聘助理月薪3.1萬元

政府推出的「3+4」安排將於本周五(12日)生效，預料來港人數上升，加上本港近期每日確診宗數維持在4,000宗以上，衞生防護中心估計，輸入確診個案比例會增加，政府為應付確診患者上升，正準備增開社區隔離設施，近日公開招聘社區隔離設施內務管理助理，月薪3.1萬港元，合約期為2個月，收通知後翌日可上班，今日(10日)下午6時截止申請。

工聯會立法會議員梁子穎估計，今次聘請的內務管理助理數量，首批會有約1,000人，他們主要負責行政及對接的工作，應付突然多出的登記人士、出入名單及離開酒店後的資料等，有別於清潔及保安等工作，他料有關招聘反應熱烈，因為現時失業率仍高企，大量旅遊及飲食業人士依然開工不足，加上現時接種率已逾9成，在接種中心工作的人亦只是每月返工10日左右，他預計「3+4」安排推出後，不論商務及旅遊人士均會增加，同樣確診人數亦隨之上升，政府將來仍會繼續招聘內務管理助理，協助管理社區隔離設施。

據保安局前日(8日)在公務員事務局網頁的招聘顯示，「社區隔離設施內務管理助理」的入職條件包括已完成中五或同等程度教育，有最少2年旅遊業或展覽業工作經驗，或持有獲香港相關體育總會認可的有效教練或導師證書或同等資格；已接種3劑新冠疫苗等。主要職責包括透過在前枱操作電腦系統，就在社區隔離設施暫住的檢疫人士的入住及離開事宜執行相關職務。工作地點包括社區隔離設施及酒店，每周工作48小時，今個月期間到任。合約期由8月至10月，其後可按月續期。