「紅黃碼」接300查詢　有旅客未能更新　黃志光：出錯要自己申報

新冠肺炎疫情持續，政府早前公布縮減抵港人士酒店檢疫安排，並增設安心出行「紅黃碼」。政府資訊科技副總監黃志光今早(10日)在電台節目上表示，過去兩日收到約300個有關「紅黃碼」的查詢，其中一宗涉及疫苗通行證二維碼的顏色出錯，隨後已獲修正。

黃志光表示，「紅黃碼」自本周一實施以來，截至昨日(9日)政府雲端系統已處理670萬次有關比對，認為運作流程暢順。惟他表示基於保障私隱，政府無法比對相關人士的個人資料，若二維碼顏色出錯，但有關人士沒有申報，當局不會發現問題。他強調，「紅黃碼」是為了便利酒店檢疫人士，籲相關人士要盡量守法。

就有指部分提早完成酒店檢疫的旅客，其「安心出行」未有顯示為「黃碼」，黃志光表示，可能是有關人士的安心出行應用程式未有更新，亦可能是網絡問題，建議市民可致電安心出行熱線查詢。他又提醒食肆應盡早為有關掃描裝置更新程式，以助識別「黃碼」人士。