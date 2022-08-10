聯招今放榜　中大擸6狀元成收生贏家　5人讀醫學院

多名狀元入讀醫學院「神科」，香港中文大學成收生大贏家。「大學聯合招生辦法」(JUPAS)今日(8日)放榜，今年約3.95萬名申請考生中，有近1.59萬人獲派9所大學的學士及高級文憑課程學額，取錄比率為40%。而在今年8名狀元中，有其中6人均獲中大取錄，包括有5人將入讀該校「神科」的環球醫學領袖培訓專修，1名「超級狀元」則入讀該校的計量金融學及風險管理科學。此外，另有1名亦有計劃留港升學的狀元則表示，已獲香港大學醫學院錄取。

中大醫學院公布，在8名應屆7科5**的狀元當中，有5人選擇入讀中大醫學院的環球醫學領袖培訓專修組別，當中更有2名「超級狀元」，令該科繼續成全港收生成績之冠，7科成績中位數為47分；而同屬中大醫學院的內外全科醫學士，7科成績中位數亦需43.5分。而近年同被譽為「神科」的港大醫科收生下四分位數雖有所下跌，但仍有一名狀元將會入讀其內外全科醫學士課程。

中大醫學院表示，為應對不斷上升的醫療需求，本地兩所醫學院在2022/23年度的醫科學額分別增至295個，而在2022/23年度全港經聯招入讀醫科的336名學生中，中大醫學院共取錄了205名文憑試學生，佔醫科學額中的7成。若以7科滿分為49分計算，考獲46分或以上修讀醫科的學生中，超過90%選擇入讀中大醫學院。