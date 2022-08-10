盜梁振英兒子帳戶買24份飛機餐　前地勤認刑毀判80小時社服

母公司為國泰航空的香港快運，其乘客資料在2019年底被一名前地勤人員非法取用，登入前特首梁振英兒子梁傳昕的登機帳戶，靠害替梁氏一家購買逾3,000港元額外膳食及行李寄艙等服務。該名前地勤早前承認刑事毀壞罪，今早(10日)在東區裁判法院被判處80小時社會服務令。

被告黎紹泓（24歲、便利店兼職員工），案情指他曾受聘於香港快運的地勤服務代理商。2019年12月1日，梁傳昕為他和家人購買香港快運的日本來回機票，及後一名香港快運地勤職員將梁的資料公布於WhatsApp群組。被告輾轉知悉後，利用該些資料在網上更改梁的用戶資料及預訂服務，如預訂24份飛機餐及將用戶名稱改做「梁屎」等。事後有香港快運職員覺得可疑且揭發事件，警方接手調查後拘捕被告，他在警誡下招認因一時貪玩而「改啲餐單想整蠱吓佢哋」。同案另一被告郭尚文（22歲、地勤人員）仍未答辯，押後至8月24日再訊。

辯方替黎求情指，他的報告內容正面，並對於因為自以為是「好搞笑」的惡作劇而犯案一事感到後悔。感化官在報告中建議判罰感化令，但不建議判處社會服務令，因為考慮被告平日需照顧患有骨癌的母親，可能無暇兼顧社會服務令工作。惟裁判官判刑時指，感化官不建議判處社會服務令的理據薄弱，加上案件情節嚴重，判刑須反映嚴重性，及被告表示願意履行社會服務令，故判處他接受80小時社會服務令。

案件編號：ESCC 827/2022