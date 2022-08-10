隔離酒店安排亂龍　提早「放疫監」時間不一　捱多晚市民呻笨

政府日前公布縮短酒店檢疫期引起的混亂未止，東網今日(10日)收到將完成3晚檢疫的市民反映，原本要隔離至本月15日的檢疫期獲縮短，原以為可提早離場並盡快上班，豈料今早卻發現酒店的指引跟衞生署公布的指引有落差，原本預計最快可今晚離開，卻要拖延至8月12日，她多番致電政府熱線及酒店前台查詢均無法接通，只盼政府能夠統一資訊，勿讓市民大失預算。

早前因參加喪禮而要突然飛往南韓的鍾小姐，8月8日完成儀式後回到香港，她指到南韓不用隔離，而回港前已預訂一周酒店滿足檢疫要求。及至日前政府宣布縮短檢疫期，更有酒店已提早執行新政，原本要住足7日酒店的旅客獲提早離開兼可退回多出的訂房款項。她亦留意到衞生署公布，8月12日正式生效日期前已在指定檢疫酒店完成最少3晚檢疫的人士，政府會在他們確認核酸檢測無染疫結果後，陸續安排他們在8月9日至12日有序離開酒店。

她居住的檢疫酒店亦有提早放行的指引，原以為由8日起計算3晚酒店的話，最早可於今日晚上離場，即使不能在晚上離開，亦可於11日早上離去，更打算通知公司提早復工。然而，她卻被酒店通知最快要8月12日上午11時後才可離去，質疑與衞生署公布的政策有出入，批評資訊混亂玩殘市民。