6旬女子破壞黃潤達梁錦威辦事處　被判緩刑2年

前葵青區議員黃潤達及梁錦威的辦事處於2019年期間多次遭人搗亂，包括門鎖被塞糞便。事後1名六旬女子懷疑涉案被捕，她否認6項刑事毀壞罪受審，今年6月被裁定罪成。裁判官李志豪今天（10日）在西九龍裁判法院判被告每項控罪入獄14天，但全部刑期准緩刑2年處理。

報稱無業的62歲被告鄧小玲，被控於2019年8月至10月間6個不同日子，在葵涌葵涌邨曉葵樓31號地下，無合法辯解而損壞屬於黃潤達及梁錦威的共70張海報、5隻門及1個鎖，總值共1486港元。案情指，2名區議員辦事處的紙張遭破壞，門外布滿雜物，放置門外的文具被人取走，門鎖亦曾被塞入懷疑糞便。

辯方引述2份醫生報告及1份背景報告指，被告並沒有精神問題，不過感化官並不建議判感化令，考慮到本案牽涉的金額較輕，冀法庭輕判。裁判官指，報告顯示被告無悔意，本案涉及連續犯案因素，雖然每項事件單一看來破壞性相對輕微，但任何情況下被告都不應訴諸暴力。雖然被告有案底，但考慮本案的暴力及嚴重程度，加上量刑整體性，准以緩刑方式處理。

案件編號：WKCC 3271/2021