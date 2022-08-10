淘大商場衝突包圍女子　學生認非法集結判勞教

2019年9月14日有大批人士到淘大商場集會，期間有不同政見市民發生肢體衝突，多人被捕。其中1名男學生被指與其他人包圍1女子及阻止其離開，他早前承認參與非法集結罪，今天（10日）在東區裁判法院被判入勞教中心。裁判官劉淑嫻指，案件所涉衝突，具有潛在危險及嚴重性，可演化成暴動，但考慮到辯方求情及報告建議，遂判勞教中心令。

報稱學生的被告李家樑（20歲）早前承認參與非法集結。辯方今天求情時透露，20歲被告李家樑在區域法院另涉其他案件，他在該案已認罪及在等待判刑，但強調被告犯本案時並無案底。被告與家人同住，但母親在他中二時離世。他原本在修讀副學士學位，但因案件緣故而未能完成。辯方引述被告求情信，指他案發時受到媒體影響，現已了解其錯誤，亦明白自己對他人造成傷害，希望法庭給予更生機會，在刑滿後繼續讀書。辯方又指本案不涉及實際暴力行為，而被告亦曾有情緒問題及患抑鬱症。

案情指，2019年9月14日，有親北京人士在牛頭角淘大花園商場聚集，揮舞五星旗及高唱國歌。約一小時後，有黑衣示威者進入商場，雙方疑似發生衝突。約下午約3時，警方接報到場驅散，期間發現一群黑衣人涉嫌包圍1名女子並阻止其離開。警員介入及截停被告，在警誡下，被告稱：「頭先有班揸國旗嘅人圍住我」。

案件編號：KTCC 662/2022