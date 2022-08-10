11月香港飛東京經濟艙叫價$8300　天價機票較疫情前倍升

政府公布縮短從海外和台灣抵港人士的酒店檢疫期至3天酒店及4天居家醫學監察，加上大多熱門旅遊地點已不用隔離，市民旅行的檢疫成本大降，造就航空公司的機票需求急增。東網今日(10日)搜尋多家航空公司飛往熱門旅遊地點的機票，國泰航空飛往英國的機票價格大幅上揚，其中倫敦飛抵香港的單程經濟客位價格逾1.7萬港元，較疫情前來回機票高出近3倍，當中往日本東京的經濟客位機票最平亦要近8,300港元，為疫情前的2倍以上。

海外來港人士有上升趨勢，根據國泰航空網站，下周日(14日)由倫敦希斯路機場出發抵港的經濟艙機票已售罄，只餘售價逾5.8萬港元的商務客位可供選擇，自即日起至下周四(18日)由倫敦抵港的航班班次為每天一至兩班，機票售價高逾1.7萬港元，若對比疫情前來回倫敦至香港的經濟客位機票僅約6,200港元起，目前的單程機票為疫情前的回來機票價近3倍。營運來往香港與英國航綫的維珍航空及英國航空則暫未宣布具體航班安排，後者網站顯示自香港出發的航班將於明年3月復航。英國航空未有提及何時恢復來往倫敦及香港的航班。

至於已取消隔離政策的港人旅遊熱門地日本，飛往東京的機票亦一票難求。東網記者今日透過香港航空的網站搜索，9月及10月都無法訂購機票，而11月1日出發的航班，網站顯示價格為8,290港元起，疫情前一般4,000港元就有交易，此價為過往的2倍以上。而國泰航空雖有8月底啟程往東京的航班，惟不是直航，經濟客位亦要逾9,200港元。