電腦節下周五開鑼　入場獲最高500元現金券　抽獎產品1蚊有交易

「香港電腦通訊節2022」將於下周五起一連4日(19日至22日)舉行。今屆參展商數目超過200間，有多重優惠發放，例如門票、現金券、電子產品等減價優惠。同場亦有「eSports Summer Fun2022」一同舉行，為一眾電競高手舉辦三大電競比賽，同時為觀眾帶來刺激的電競體驗和提供購買心水電子產品的好機會。

大會今年將推出限定優惠和禮品換領，市民需在手機上下載「電腦節club」APP，可享優惠價25港元購票，此外與去年相同，將派發300萬港元現金券，每位入場人士都會發放一張面值10港元至500港元不等的現金券，供市民在場內消費。值得注意的是，市民可在網上抽籤搶筍貨，名額有300個，中籤人士有機會可以激安價購買電子產品，例如「1蚊」的智能路由器、59港元記憶卡128GB、599港元LED電視機等。

電競賽事方面，電腦節期間將會舉辦《PUBG》香港選拔賽、《FIFA22》亞洲邀請賽及《香港聯盟戰棋挑戰賽》，其中《FIFA22》的賽事更邀得日本和南韓的選手參與賽事，而在《PUBG》選拔賽中勝出的隊伍將會到日本出席國際賽事。至於防疫方面，香港電腦商會主席許健生表示，入場市民需掃安心出行，一切防疫安排都會跟足政府規定。