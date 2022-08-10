免人才流失　68%受訪機構增設僱員培訓　時數按年增1.2小時

有機構早前進行有關2021年的僱員培訓及發展需求調查，發現有68%受訪機構表示，去年曾為員工提供了預算作培訓及發展用途，而培訓實際開支、預算、時數皆有增長，其中商業服務/專業服務界的培訓實際開支更超越平均值，比率達2.9%；建築/房地產物業發展界別則以1.9%的比率排名第二。

香港人力資源管理學會在今年3至5月進行有關調查，涵蓋116間來自20個不同行業的機構，涉及約74,400名全職僱員。結果顯示受訪機構培訓實際開支相對員工整體基本薪酬比率，由前年的1.3%升至去年1.9%；培訓預算相對員工整體基本薪酬比率，亦從2020年2.5%上調至去年的2.8%；僱員年度人均培訓時數則達14.1小時，較2020年12.9小時增加。調查亦發現有68%受訪機構，為應對新冠病毒而增設培訓內容。

學會理事會成員暨學習及發展委員會聯席主席曾永昌表示，由於大量海外及本地人才流失，勞工市場首當其衝，大部分培訓和發展開支用於招攬和培育新員工。他認為，大辭職潮短期內不會消失，機構必須加倍投放資源在僱員培訓，鞏固現有人才庫。