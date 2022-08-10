政府擬增加膠袋稅至1港元　議員斥卸責市民　諷重罰$500更有成效

塑膠購物袋收費計劃推出逾10年，維持5毫的收費，政府擬提高收費至最低1港元，並取消現時對盛載冰凍或冷凍食品塑膠購物袋的豁免。立法會相關小組委員會今日(10日)開會，議員楊永杰表示不滿，直斥政府加膠袋稅是推卸責任、沒有做好公眾教育，坦言「1蚊都唔應該加、1毫子都唔應該有」，反指政府倘若認為徵費有助減少使用膠袋，「點解唔加500蚊？一定更有成效！」

議員陳紹雄指，就算本次增加膠袋徵費至1港元，過後又要增加，長遠而言應改變市民生活習慣。環境保護署副署長(減廢職務)陸嘉健稱，政府會視乎棄置量調整徵費金額，但市民有選擇是否購買膠袋，稱1港元徵費是起步點，如議員建議多於1港元亦會尊重議員意見。議員何俊賢直言，增加膠袋徵費金額「肉痛係基層，環保係全香港」，可能有錢市民會認為「2蚊(1個膠袋)抵啦，買50個返嚟」，並反問政府如認為增加徵費金額有效，為何不加到1，000港元，「咁直接唔使買膠袋啦」。他又稱，相關數據在政府手中，批政府所謂立法會如認為徵費增值大於1蚊會尊重議員的言論，是不負責任。

楊永杰指問題重點在於不要濫用膠袋，並非將責任以徵稅方式推卸給市民，直言政策根本方向出錯。他又稱基層市民「慳得1蚊得1蚊」，有時只是忘記帶環保袋；如購買膠袋，及後亦會用作垃圾袋，強調市民十分環保，斥政府「唔知你哋用乜嘢思考。」楊又反問政府職員會否每日帶膠袋出門，增加膠袋徵費只是針對基層市民，應考慮擴大膠袋的使用範圍。