尖沙咀街頭兩男遭群煞毆傷　反黑組接手調查　緝8涉案男子

尖沙咀在本周日(7日)發生街頭暴力事件。社交網站早前流傳一段圍毆影片，片段顯示地點位於柯士甸路與金巴利道交界一間食肆外，兩名男子當時坐在地上，遭至少12名大漢圍毆，當中有人以長竹枝及膠櫈等作武器，不斷向兩人扑打，有人則起飛腳朝他們頭部狂踢。現場粗口橫飛，同時傳來一陣玻璃粉碎的聲音，相信有人向事主爆樽。

事發時，有女清潔工推着載滿垃圾的手推車途經現場，乍聞打鬥聲亦不禁循聲察看，其後則急步離開現場；另有在路邊停車之的哥目睹事件，其後疑避免殃及池魚，也慌忙驅車離去。群煞得逞後徒步離去，影片至此結束。

案發於當日凌晨4時12分，警方接獲報案後，迅即派員趕至現場，發現2名(28及37歲)分別手、腳及頭受傷男子，2人清醒拒絕送院治理。經初步調查，案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」，交由油尖警區反三合會行動組跟進，正追緝8名身高約1.7米至1.8米、年齡介乎(20至24歲)男子，案發時戴口罩，其中5人身穿黑色衣物、1人身穿白色衣物、1人身穿灰色衣物；其中一人持竹枝，案件至今暫未有人被捕。