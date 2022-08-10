警方搗破詐騙集團拘12人　包括巴漢主腦印度女骨幹成員

警方新界北總區刑事部經深入調查及情報分析，鎖定一個懷疑詐騙集團，於周一(8日)至周二(9日)一連兩日展開「極戰」行動，在全港多區拘捕5男2女本地人士、2名巴基斯坦男子及一名印度女子，該10人(18至55歲)涉嫌「串謀詐騙」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」)。

調查顯示，該詐騙集團涉嫌與去年11月至今年6月期間，發生的約10宗騙案有關，涉及款項約110萬港元。警方調查相信騙徒冒充商戶與客人作虛假交易，從而騙取客戶將金錢存入傀儡戶口。

行動中，警方突擊搜查旺角一酒店房間，該房間被詐騙集團租用作運作中心，並檢獲多張銀行卡及電話卡、約56克市值約3.8萬港元懷疑「冰」毒、一批毒品包裝工具及吸食工具。警方以涉嫌販毒拘捕5人，包括一名為詐騙集團主腦的26歲巴漢、一名為詐騙集團骨幹的25歲印度女子、一名為詐騙集團成員、持「行街紙」留港的35歲巴漢、以及一名27歲印度漢和一名33歲哥倫比亞籍女子。其中6名涉嫌洗黑錢的男女疑犯已獲准保釋候查，須於9月中旬向警方報到。餘下6人正被扣留調查。