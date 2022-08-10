颱風天仍需上班　組織促政府就惡劣天氣停工立法

又到颱風季節，但有不少「打工仔」在惡劣天氣下仍要上班，有組織促請政府就惡劣天氣停工安排進行立法工作，例如非緊急服務工種在惡劣天氣下應毋須上班，並建議為8號風球或黑色暴雨解除後上下班的僱員納入《僱員補償條例》的保障，若僱員在上班途中受傷，應被視之為工傷。至於政府早前就惡劣天氣下工作推出工作指引，該組織批評欠缺約束力，需盡快為有關安排立法。

工聯會權益委員會近日促請政府立法規定天然災害、惡劣天氣及緊急狀況的停工安排，以確保僱員不會因為天然災害或緊急狀況未能上班而被扣減人工、津貼、假期及解僱等。該會表示，對政府一直未能立法訂定惡劣天氣停工安排感到失望，而政府推出新修訂的《颱風及暴雨警告下的工作守則》只屬呼籲性質，沒有約束力，但飲食業和清潔等服務性行業在惡劣天氣警告生效期間仍被僱主要求上班，相關安排並不合理。

該會建議，政府應立法規定，在8號颱風警告信號或以上，及黑色暴雨警告等的惡劣天氣下，緊急情況工種以外的全港僱員應一律停工，僱主亦需為「必要人員」提供安全的交通工具；而在8號風球或黑色暴雨解除後上下班的僱員，應被納入《僱員補償條例》的保障，例如僱員上班途中受傷，可被視為工傷；政府亦需立法保障僱員在8號風球解除後的上下班安全，為所有在8號風球解除後的2小時內仍需上下班的僱員提供勞工保險。