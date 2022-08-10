外傭周五起以「3+4」檢疫　居家醫學監察期間可於僱主家工作

勞工處今日(10日)提醒外傭及僱主，政府將由周五(12日)起調整海外抵港人士的登機、檢疫及檢測安排。勞工處發言人表示，周五起來港工作的外傭，會以「3+4」模式進行檢疫，即在指定檢疫酒店強制檢疫3天，其後居家醫學監察4天，而外傭在醫學監察期間可在僱主家中工作。另外，外傭取得當天快速抗原測試非染疫結果後可以外出，但受疫苗通行證的「黃碼」限制，不得進入涉及不佩戴口罩或羣組活動的高風險場所，以及其他需要重點保護的處所。

「3+4」模式的檢疫及檢測安排詳情，分別是抵港首次核酸檢測當天視作第零天計算。外傭須在指定檢疫酒店居住3晚接受強制檢疫，每天須進行快速抗原測試並在第二天進行核酸檢測，持續檢測陰性者可於第三天早上完成強制檢疫。外傭其後須於僱主家中接受4晚醫學監察，每天須進行快速抗原測試，並在抵港第四天及第六天取得當天快速抗原測試非染疫結結果後，同日到社區檢測中心、流動採樣站或自費到獲政府認可的本地醫療檢測機構進行核酸檢測。外傭可以進行風險較低的日常必需活動，例如乘搭交通工具、進入超級市場及街市等。持續檢測陰性者在抵港第七天早上完成醫學監察。

另外，外傭完成醫學監察後3天繼續自行觀察身體狀況，每天進行快速抗原測試至第十天，並於第九天接受最後一次核酸檢測。