黎智英申司法覆核　反對警方引《國安法》申手令查手機內容

壹傳媒黎智英於前年8月被警方國安處拘捕，國安處並檢取大批資料，包括黎的2部手機。黎及後入稟指手機內涉及新聞材料等資料，認為警方無權查閱，高院原訟庭其後下令把相關資料暫時封存。至上月律政司再憑《港區國安法》實施細則下所簽發的手令，要求搜查手機內的「指定證據」，包括新聞材料。黎不同意做法，昨日（9日）入稟高院提出司法覆核，認為「指定證據」不應包含新聞材料，否則便會影響言論及新聞自由，要求法庭撤銷最新簽發的手令。法庭已排期於8月22日處理。

是次司法覆核申請人是黎智英，建議答辯人是警務處處長。申請人在其覆核申請書指，2020年8月10日，警方國安處人員執行根據《警隊條例》發出的搜查令，到位於將軍澳的壹傳媒大樓搜證，期間檢取了申請人2部蘋果手機。其後申請人入稟高院，指手機內有涉及法律專業保密權（LPP）的資料及新聞材料，要求法庭定斷哪些屬於該類資料，並下令警方不得查閱。法官當時指令申請人呈交清單，期間與訟雙方協議把資料封存。律政司在今年6月表示，會就8,179項黎聲稱是新聞資料提出爭議。

申請人續指，至今年7月8日，律政司書面通知申請人代表律師，稱他們已獲得新的搜查令，而這次手令是根據《港區國安法》第43條實施細則執行，並由指定裁判官羅德泉簽發。警方在信件中表示，在這手令下，警方有權搜查有關「指明證據」，包括新聞資料，要求申請人同意就解封資料尋求法庭指示。不過申請人持相反意見，認為警方是想利用《港區國安法》手令來迴避早前所訂下的協議。申請人續指，新聞材料涉及新聞自由，搜查該些材料應受《釋義及通則條例》限制，強調《港區國安法》實施細則下的「指明證據」不應包含新聞材料，警方及律政司的說法屬錯誤。此外，申請書亦透露，就着申請人及《蘋果日報》被控勾結外國或境外勢力之案件，律政司仍未決定會否交由指定法官抑或由陪審團審理，申請人一方估計審訊不太可能早於2023年年尾或2024年年初進行。

案件編號：HCAL 738/2022