5歲女童被虐致死　生父繼母謀殺罪成　高院拒受理上訴

5歲女童與其8歲兄長自2016年底開始，長期遭生父及繼母嚴重體罰，除遭掌摑、藤條拖鞋責打及罰站外，更要捱餓、罰食殘羹、罰跪不准睡覺等。女童更多次被生父拋上天花板及左右搖晃，結果終致女童因傷口受感染引致敗血症死亡。而繼外婆就對兄妹受虐視而不見。女童的生父繼母於去年5月被裁定謀殺罪成被判囚終身，2人另承認2項殘暴對待兒童則被判監9年半；至於繼外婆就被裁定2項殘暴對待兒童罪成被判監5年。生父繼母其後就被裁定謀殺罪成一事申請許可上訴，繼外婆則就刑期申請上訴許可。上訴庭今日（10日）經開庭後，即時駁回3人的申請，並押後頒發書面判詞解釋裁決理據。另外上訴庭法官又重申，有關殘暴對待兒童罪的最高刑罰不足以反映罪責，控方則表示會再反映及跟進。

3名上訴人依次為死者女童Z和其兄長X的父親（30歲，運輸工人）、繼母（31歲，家庭主婦）和繼外婆（58歲，會計文員）。首2名上訴人被控於2018年1月6日，在香港謀殺女童Z，另承認殘暴對待X及Z。繼外婆則被控於2017年8月至2018年1月期間，對Z和及其兄長X負有管養及照顧責任，但故意忽略2人。 首2名上訴人原本除定罪上訴外同時亦提出刑期上訴，不過在得悉被駁回定罪上訴後，2人均表示放棄就刑期繼續上訴。

就謀殺罪的定罪上訴方面，代表首2名上訴人的資深大律師指，原審法官引導陪審團時，並沒有就所有發生與控罪相關的事件，循序漸進說明傷勢如何造成、2名上訴人個別作出的行為、誰就該傷勢需負責任及2人當時的想法等，只是大致描述有關事件。不過上訴庭法官即時後反駁指，該些事件橫跨數個月，而且涉案虐待事件接近每日都發生，死者亦有多個傷勢，故難以清晰且有次序說明哪個傷勢是由誰造成。控方回應時亦指，根據醫生的報告指Z的胸腺萎縮且比同齡小童細很多，指是長期遭虐待及受壓形成；法醫亦未能說出Z致死的具體原因，故法官作指引時根本難以指出，哪些傷勢如何造成及何人須負責。

繼外婆的大律師在為刑期上訴許可陳詞時，就指，她單就涉及Z的控罪被判囚4年，但她與Z的死無關。而且她平日早出晚歸，並非由她照顧2名事主，故難以發現2人的嚴重傷勢，認為她對2人遭虐待的認知不多，故現時判刑屬過重。不過上訴庭就反駁指2人的傷勢明顯，即使她很晚回家亦不可能沒有發現，而且證供顯示她亦曾阻止生父繼母施虐，故不可能不知2名小童曾遭虐待。另外，上訴庭法官薛偉成指出，涉案的控罪最高刑罰是監禁10年，他早年任原訟庭法官時，在處理1宗虐兒案時亦曾表示，該最高刑罰不足以反映罪責，認為應該要有所提高，但是現時卻仍未有人處理此問題。控方就表示會再反映法官的關注及作跟進。

案件編號：CACC 89,97/2021