無牌色情按摩店案　放蛇警稱現場不見有高級警務人員

警務處國家安全處首任處長蔡展鵬，懷疑於去年3月光顧無牌按摩院。事後涉事按摩院3名女按摩師及租用按摩院所在地址的男子，被控經營賣淫場所及無牌按摩院之案件，今（9日）在東區裁判法院續審。控方傳召另一「放蛇」偵緝警員作供。辯方盤問警員時，問到有否在現場看見高職階的警務人員，警員表示沒有。

案發時駐港島總區特別職務隊的偵緝警員林晟供稱，2020年10月28日，他和偵緝警員郭建燊先後喬裝成顧客到涉案「Viet Spa」調查，郭當日先行到場調查，當郭離開後到他上門。當時女子Sasa為他開門及安排他進房，表示「入咗房先揀女」，其後Suki進房為他按摩及問他「今日想玩咩？」當他進一步詢問，Suki則推銷手淫等色情服務及告知價錢。郭指他當時回覆「500蚊啦」，Suki其後開始撫摸他大腿一帶，但在Suki開始手淫前，他以疲倦為由制止。他在離開房間前問Suki，其他女按摩師是否亦有提供色情服務，Suki表示所有人服務收費相同。在他離開按摩院前，Suki又向給他介紹按摩院「紅牌」，提議他「下次試下佢」。之後到2021年3月19日，他再次假扮顧客光顧，當日則是Anna開門給他及為他按摩，惟未待Anna向他推銷色情服務前其同袍已到場。

辯方盤問林時，問到在行動前的訓示中，上級有否指示留意一名特殊男子。林表示沒有。辯方續問到，在2021年3月19日的行動中，在林前往Viet Spa的途中或在Viet Spa場所內，他有否看見一名高職階的警務人員。林一概否認。

案中被告依次為李亦晴（36歲、按摩師）、元秋香（34歲、無業）、張明芳（35歲、按摩師）及胡炳雄（61歲、男、無業）。控罪指，元於2020年10月28日，在灣仔莊士敦道191至193號勝意大樓之「Viet Spa」，管理於上址經營的賣淫場所；張於2020年11月5日，在上址管理賣淫場所；李及元於2021年3月19日，在上址管理賣淫場所，及沒有有效牌照的按摩院。胡炳雄則被控於2020年10月28日至2021年3月19日，在上址經營賣淫場所，及沒有有效牌照的按摩院。

案件編號：ESCC 1161/2021