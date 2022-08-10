孫女疑遭祖父搓胸舌吻　向祖母投訴被譏：畀人摸係你榮幸

八旬保安員被指自9年前開始，趁與年幼孫女獨處一室時，涉嫌分別3度摸胸舌吻等非禮孫女一案，今日(10日)於區院續審。女童表示遭祖父吻後，曾首向祖母道出被祖父摸等事件，惟祖母卻只對她指「女仔咋嘛，是但啦，畀人摸係你榮幸」。辯方則質疑女童所指控的非禮事件從沒有發生，反指女童受責罵後誣捏其祖父。控方舉證完畢後，法官裁定案件表證成立，並押後至明天續審，以待被告決定是否出庭自辯。

80歲被告T.S.H，否認於2013年1月至2018年7月間，在香港一單位3度非禮當時4至10歲的X。女童續透過視像系統作供，表示被祖父吻後曾一度哭了，其祖母故詢問她哭泣原因，她遂向祖母道出祖父摸她及吻她的事宜，亦是她向家人首次作出投訴。辯方質疑X庭上部分證供，與社工會面時並沒有說及，X則解釋因當時「唔想攪大件事」，且家人亦曾着她「唔好咁講」。

辯方續指，X曾與男性朋友在電話傾談時，以「老公、老婆」稱呼，祖父母聽見後曾責罵她年紀小就如此做是「不要臉」，且她亦曾與男生視像裸聊被撞破而受責罵，而X所指稱的非禮事件並沒有發生，其父母亦沒有下跪道歉。但X不同意辯方所指，並小聲指「無恥」、「咁唔要臉嘅」等，需法官提醒辯方有責任問她問題，她平靜回答便可。X強調自己「只係單純打機，我無裸聊」，更不解辯方為何要問一些她沒有做過的事情。另X雖同意是在祖父母責罵她後，她才向校方說出受侵犯事件，但她所言皆屬實，不同意是誣掐祖父。

案件編號：DCCC 1059/2021