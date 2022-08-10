再多4新冠患者離世　其中1人來自院舍

本港新冠疫情未息。醫院管理局總行政經理(醫療成效及科技管理)關慧敏今日(10日)公布，本港過去一天再多4名患者離世，分別為3男1女，年齡介乎61至87歲，其中1人來自院舍；死者中有2人無完成接種新冠疫苗。另昨日(9日)新呈報3名病人情況危殆、7人嚴重，現時合共有23名患者危殆及25人嚴重，當中6名危殆病人正接受深切治療。

離世患者包括1名已打3針的87歲女士，與家人居住，有心律不正及腦退化，上周日(7月31日)因疲倦、食欲不振等入急症室求診，當日發現確診新冠並入院接受治療，同日出現肚痛，經電腦掃描後發現腸臟有破裂，臨床情況不穩定，故不接受外科手術。由於患者腹膜炎情況嚴重，延至昨日不治；另一死者為75歲男子，他同樣已接種3針，且與家人同住，本身有肥胖、血壓高、糖尿、心臟病及曾做過通波仔，另亦患有肝硬化及肝癌。他上月14日因肚有腹水，入院接受放腹水手術，入院發現確診但沒有上呼吸道病徵，當時獲有處方抗病毒口服液。其後因肝衰竭令多器官衰竭，昨日過身

餘下2名死者包括未曾打針的87歲男子，他曾經中風，患有高血壓及慢性腎病，自己在家時於上月17日經快速檢測確診，翌日到指定診所求醫，當時有咳、流鼻水，獲處方口服抗病毒藥，情況穩定。患者在10天後再到急症室，當時有發燒、氣促及有痰，仍有確診，CT值為20多，肺部情況惡化，併發心臟病後過身；此外，1名61歲男死者已打2針，生前本身有抽筋、腦退化情況，長期臥床，上月20日在院舍發現氣促，血含氧量低，有咳、痰，當時有處方抗病毒口服藥及做物理治療「拍啖」，惟患者發燒持續，其後尿道及肺部有細菌感染，情況惡化，延至昨日過身。