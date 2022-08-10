今增4593確診　包括249宗輸入個案　近9000人提早離開檢疫酒店

第5波新冠疫情未息。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(10日)新增宗4,593確診，包括249宗輸入個案。醫管局呈報新增4宗死亡個案，第5波死亡累計9,341人。昨日(10日)有5間院舍出現新增個案；另再多214間學校呈報277宗個案，有4間學校的個別班級疑出現傳播，需要停課一周。今日有近9,000人符合資格，可提早離開檢疫酒店。至於近日出現的瘧疾輸入個案，本港再增6宗病例，累計共85人染疫。

輸入個案中，113宗在機場找到，106宗於檢疫設施中發現，另有30宗於檢疫後發現。來自47個地方，有7個地方多於10宗，包括英國45宗、菲律賓22宗、印度及美國19宗、新加坡及泰國16宗、尼泊爾14宗。至於變種病毒株方面，張表示當局仍觀察變種毒株的趨勢，初步疑屬BA.4或BA.5的個案佔整體的13.1%；疑屬BA.2.12.1的個案則有7.5%，其餘是仍然流行的BA.2.2。

至於港府日前公布的「3+4」新檢疫措施安排，張重申措施正式生效日期為本周五(12日)，現時有些旅客住滿酒店3天後，都可陸續安排離開檢疫酒店。至於現時可提早的人士，屬提前、分批安排，因不希望住客於本周五一次過走，並要視乎檢疫及酒店人手安排，檢疫酒店會通知個別住客哪一天可以離開，故需時等候。至於檢疫3天後確診的數字，張指「預咗會有」，起碼有2成人確診，但認為轉對社區的影響不大，因為本地本身有很多傳播。