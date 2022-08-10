有團隊建立「公務員Secrets 3.0」　聲稱為港人提供發聲渠道

「公務員Secrets」兩名管理員被捕，有團隊建立「公務員Secrets 3.0」，聲稱身在外地，為港人提供發聲渠道。該團隊聲稱，擅自建立「公務員Secrets 3.0」平台，繼續為香港人提供發聲渠道。團隊又指早已身在外地，事出突然下暫時只會經「Messenger」 接受投稿，並呼籲投稿人考慮開啟「悄悄話」(Secret Conversations)功能與團隊聯絡。稿件一經刊登，所有對話亦會立即銷毀。

「公務員Secrets」是本港知名社交媒體平台，不少發貼者聲稱為公務員，成立初期大多宣洩工作中的不滿，甚至有僅限公務員內部傳閱的文件於該平台流傳。自近年來漸漸成為香港民意宣洩的熱門渠道。該平台兩名管理員，因涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第9和10條「作出具煽動意圖的作為」罪，昨日(9日)被警方拘捕。警方亦向於該群組發煽動貼文的另外5名男子(28至43歲)作出調查，據悉，他們同為消防處救護員，當中兩人涉嫌干犯詐騙罪被捕。。