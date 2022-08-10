荃灣示威現場非法集結　3男分別判監及勞教

2019年8月25日荃灣遊行演變成暴力衝突，3名男子分別被控當日參與非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器，經審訊後被判罪成，被令還押至今日（10日）在觀塘裁判法院判刑。結果3人分別被判4至5個月監禁及判入勞教中心。其中2人在判刑後即時提出保釋等候上訴，裁判官批准他們的保釋申請。

3名被告依次為陳港榮（22歲、學生）、岑子軒（24歲、工程助理）和葉仲德（25歲、工程助理）。他們被控於2019年8月25日，在荃灣眾安街近沙咀道與不知名人士參與非法集結。岑另被控管有1個可發出雷射光束的裝置。最終岑被判囚5個月；陳及葉則分別被判囚4個月及被判入勞教中心，但獲准保釋等候上訴。

裁判官判刑時指，案發時正值社會運動的高峰期，當日現場有逾百人參與非法集結，陳及葉積極參與其中，在前線指罵警員。雖未有直接證據顯示岑有何行為，但從他身處現場，可見他屬支持及鼓勵在場示威人士，加上岑被搜出管有雷射筆。惟3人並非領導者角色，該次非法集結歷時不長，亦非針對特定財產及沒有人命傷亡，故在同類型案件中並非嚴重。

案件編號：WKCC 3293/2021