夫婦被指合力性侵菲傭案　事主認憎恨被告一家

男子涉嫌在妻子協助下強姦菲傭，因而被控分別被控強姦及協助教唆強姦等罪之案件，今（10日）在高院續審。事主菲傭繼續作供，稱男僱主抽插她並接近射精時，女僱主曾撫弄她的乳房。她聲淚俱下斥僱主夫婦是「壞人（bad people）」、「非常壞的人」。她在接受盤問時承認，她因被批評取用潤唇膏而憎恨僱主一家，加上女僱主對她態度惡劣，遂於事發前2星期請辭。

案中男被告陳暹德現年48歲，他被控於2018年1月21日，在其洪水橋洪福邨住所內，企圖強姦和強姦女子X。女被告黎芷珊現年36歲，她被控非禮X，以及協助教唆陳暹德強姦X。X今供稱，事發後她與朋友聯絡，表示只要2名被告入睡就會逃走，但之後又表示要待翌日早上帶僱主的女兒上街才能成事。她振示害怕如果被捉到，2名被告會將她自窗口掟落街。最後X在1月22日報案。

X接受辯方盤問時，承認女被告會批評她烹飪水準欠佳。在2017年12月，她未得同意就使用僱主的潤唇膏，女被告曾就此事向中介公司投訴她，又指事情嚴重，可以解僱她。X因此不想再為被告工作，遂2018年1月9日遞辭職信，最後上班日期定於3月。惟在辭職後，女被告對她的表現仍諸多不滿，她於是更加不喜歡女被告。X承認，事發當晚女被告因煮飯問題責備她，但她想既然她即將離職，故對女被告的說話處之泰然。

案件編號：HCCC 134/2020