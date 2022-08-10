6歲女童染麻疹入院治療　衞生防護中心跟進調查

衞生署衞生防護中心今日(10日)通報，正調查一宗本地6歲女童感染麻疹的個案，女童於本月2日起發病，經先後求醫治療後，已於本周一(8日)出院。她曾接種麻疹疫苗，於潛伏期及病毒傳染期內均沒有外遊，並沒有接觸麻疹病人，其家居接觸者正接受醫學監察，至今無出現病徵，中心接獲通報後已展開流行病學調查、進行接觸者追蹤的工作。

中心表示，該名染疫女童在本月2日及3日出現發燒及喉嚨痛，被帶往兒科私家醫生求醫。她至上周五及上周六(5日及6日)開始出疹和結膜炎，遂到香港浸信會醫院求醫，本周日(7日)入住醫院接受治療，情況穩定並於翌日出院。

衞生署發言人提醒，麻疹由麻疹病毒引起，傳染性極高，可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，透過被鼻喉分泌物弄污的物件傳播的機會則較低。病人從出疹前4日至出疹後4日內可把病傳染給別人。其潛伏期為7至21日，病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等，市民如出現相關病徵，應停止上班或上學，盡早求醫。