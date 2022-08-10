美食博覽明開鑼　鮑魚當入樽最吸引　展商播雞啼賣雞煲

「第32屆美食博覽」將於明日(11日)起一連5天，在香港會議展覽中心舉行，期間亦有「家電·家品·博覽」、美與健生活博覽及香港國際茶展。展場分為「公眾館」、「尊貴美食區」及「貿易區」，是次活動有近1,000家展商參與，為公眾及業內買家帶來環球美食佳餚和新穎產品。是次展覽大會設有「鮑魚當入樽」活動，供首10名入場人士參與，每人至少可獲50罐即食鮑魚。另外，因應新冠肺炎疫情，今次仍如去年般嚴禁場內飲食，不過仍無阻展商奇招百出吸引客人，如即煮雞煲加播雞啼聲等。

美食博覽明日至下周日(14日)朝10晚10開放，而最後1天，即下周一(15日)會提早在傍晚6時關閉，期間3歲或以下小童及65歲或以上長者將可免費入場，其餘人士票價介乎10至40港元。場內最吸引的是「鮑魚當入樽」活動，頭10名到場人士即可參與，成功參加的市民可2人一組，最快把50隻鮑魚模型投入場內籃球架的組別，即可獲得300罐即食鮑魚，包括安記金牌溏心鮑魚、安記金蠔溏心鮑魚、安記花膠溏心鮑魚等，其餘參賽者，每人亦能獲得50罐即食鮑魚作安慰獎。

往年一直大受歡迎的「1蚊」搶購方面，本地健康急凍即食雞煲品牌樂婷媽媽，將會在美食街期間推出「1」蚊鮑魚雞煲，每日下午1時限量推出10個讓市民搶購。而香港源生股份有限公司就推出「1蚊」泡菜大王水餃增量裝，分量重達1,050克、每日限10份，下午2時開搶，同時在其社交平台Facebook參加抽獎活動，有機會免費獲得價值約2,500港元、由香港沙田凱悅酒店推出的「KAKAO Friends Happy Moment With Friends」主題套房住宿體驗。馬來西亞品牌「一個不榴」則會推出「1蚊」兩個裝的榴槤冰皮月餅，原價98港元，並只在開展首3天發售，每日限量30盒。

此外，有不少商家想盡辦法吸引市民購買食品，例如本地品牌樂婷媽媽負責人梁女士表示，在展覽期間，店舖人員會在現場即煮雞煲，並播放雞啼聲，希望透過融合味覺與聽覺吸引市民到店購買。由於政府剛派發第2期消費券，就算市民在場內不能進行試食，不少參展商都認為消費券能帶動市民消費意欲，預計今次展覽銷情會理想。