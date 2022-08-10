涉與15歲女非法性交　3男警被控明日提堂

一名15歲少女，在去年杪起透過交友程式結識友人，並前後與4名男子發展感情，當中更與他們發生性行為。消息指出，該名少女與其中一名男友人發生糾紛，更遭人威逼性交。有社工得悉事件後，懷疑有人與未成年少女發生性行為，遂於今年2月底協助該名少女報警。

今年3月14日，受害人在合適成人及臨床心理學家陪同下，前往警署錄取口供。警方隨即展開調查，竟揭發有4名休班男警員懷疑與案件有關，遂於3月15日把他們拘捕，他們已被停職及接受調查。

警方經調查及徵詢法律意見後，其中一名27歲被捕男子，已被控兩項「向年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為」罪、一項「煽惑年齡在16歲以下的兒童與他或向他作出嚴重猥褻作為」罪及一項「與年齡在16歲以下的兒童非法性交」罪。一名26歲被捕男子，已被控一項「企圖與年齡在16歲以下的兒童非法性交」罪及一項「製作兒童色情物品」罪。另一名26歲被捕男子，已被控兩項「向年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻作為」罪、一項「與年齡在16歲以下的兒童非法性交」罪及一項「製作兒童色情物品」罪。案件將於明日(11日)上午在沙田裁判法院提堂。

另一名27歲被捕男子，經調查及徵詢法律意見後，已獲無條件釋放，但該被捕男子將會繼續被停職以接受警方的內部紀律覆檢。警方強調，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。