兩款加拿大製朱古力疑含致敏物　曾進口本港須回收

每逢復活節、聖誕節及情人節等，不少人都選擇送朱古力，但食物環境衞生署食物安全中心今日(10日)表示，2款由加拿大製造的朱古力產品，可能含有可引致過敏的奶類成分或木本堅果，如腰果、杏仁或榛子，但未有在食物標籤上標明，初步調查顯示，受影響批次產品曾進口本港，進口商以勒國際健康有限公司已按指示將產品停售及下架，並展開回收。食安中心呼籲對奶類、腰果、杏仁或榛子敏感的人士不要食用有關產品。如食用上述產品後感到不適，應盡快求醫。

涉事產品為加拿大品牌「Organic Traditions」的「Dark Chocolate Almonds」及「Dark Chocolate Hazelnuts」，淨重均為100克，前者食用日期分別至2023年2月28日及2023年3月28日；後者至2023年1月30日及2023年3月8日。

因應加拿大食物檢驗局透過國際食品安全當局網絡通報，指上述批次產品因可能含有引致過敏的奶類成分或木本堅果，但未有在食物標籤上標明而正在當地回收。食安中心得悉事件後，隨即聯絡相關進口商跟進，調查仍然繼續，市民可於辦公時間致電進口商查詢產品的回收事宜。根據《食物及藥物(成分組合及標籤)規例》(第132W章)規定，在本港出售的預先包裝食物應在配料表上詳列食物的配料。違反上述規例，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁6個月。