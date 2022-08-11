政Whats噏：傳3方案處理換屆選舉　政界憂區會現真空期

雖然上屆政府曾聲言進行區議會職能檢討，然而新政府上任逾月，區議會嘅組成方法仍只流於坊間傳聞，例如恢復委任、加入間選同縮減直選議席等。新一屆區選迫在眉睫，政府點樣處理亦傳出有3個方案，包括加速程序，簡化諮詢待立法會復會後隨即提交議會討論；或區議會延任一年，待局方進行充份諮詢；又或者暫不進行選舉程序，待當局完成改制才展開選舉。有區議員擔心區會任期完結後會出現真空狀態，但有說唔會出現咁嘅情況，事關咁即係政府做唔到嘢。

區議會理應喺明年底進行換屆改選，若按照以往做法，目前應完成選區劃分，但政府卻無任何動作，僅得一區議會指民政事務專員曾作非正式諮詢。油尖旺區議會副主席朱子洛透露，該區民政專員曾以非正式會議形式，就區議會改革諮詢議員意見。言談之間，專員拋出外界盛傳嘅改革方案，即恢復委任、加入間選及縮減直選議席，詢問議員是否接受，在座議員亦各自提出意見，認為應保留現時民選做法。惟當局至今未有任何正式諮詢。

其他區議會就連非正式諮詢都無。灣仔區議會副主席林偉文話當區專員並無就改制問題同佢哋溝通，形容「可能人哋問咗一個相熟議員就當諮詢咗都唔定」，但佢話當局若要諮詢，理應正式咁「開會開咪講」。佢話區議會可以參考立法會延任一年嘅做法，畀當局有足夠時間進行諮詢，而持份者不單止區議員，仲包括地區團體、非牟利組織等全方位聽取意見，先能夠了解區議會同市民需要，繼而提交整全嘅架構圖。

另有說法話，當局唔打算延任，但又未有足夠時間改制，或者唔進行換屆選舉程序，直至完成改制。若果屬實，區議會將有一段真空期，呢個做法又係咪可以接受？林偉文指現時區議會大量議席懸空，留低嘅區議員甚至要跨區服務市民，若完全真空，市民求助無門，連發聲嘅渠道都無埋。

荃灣區議會主席陳琬琛同樣認為，完成改制前唔會進行換屆選舉嘅方案最不可接受，擔心會直接影響市民。至於延任一年，則要考慮區議會本身職權有無被削減，同政府開會以及溝通等有冇改變，而當局諮詢亦應公開透明，不宜倉促行事，亦唔應該簡單諮詢某類人，而應該諮詢公眾。

究竟政府點樣做諮詢，諮詢幾耐？有聲音認為到呢刻當局仍未有動作，估計諮詢唔會大鑼大鼓，係咪代表專員向議員非正式了解就當完成諮詢？即使只接納大家書面表達，喺現時嘅政治氣氛亦非不可能，問題只係當局是否在乎公眾觀感而已。