胖漢美孚站月台「唱錢」變搶錢　網民 : 佢係慣犯

港鐵美孚站月台驚現搶錢男！有女網民昨日在社交平台發貼文，指本周二(9日)傍晚時分，在美孚站月台候車，期間一名年約40至50歲，戴黑色cap帽、頭髮染綠色的胖漢靠近，並手持一張20港元鈔票要求「唱錢」，女事主不虞有詐，當她打開銀包時，該名胖漢即搶走銀包內僅有的一張10元紙幣，他得逞後跑往扶手電梯衝上大堂逃去。事主憶述事件時憤言指：「完全冇諗過可以咁樣搶，指自己當時趕住外出，損失的金額只是10元，所以諗住算鬼數，後來覺得不應這麼容易放生賊人，於是將自己的經歷放在社交平台，希望大家小心提防。」

多名網民回應事件，有指該名男子為「慣犯」、「我在月台遇過這男人，我話無散紙，被他鬧」、「佢經常話唱錢，我上次無仲比佢X！」、「我都遇到，當時我趕時間接放學，叫佢自己去商鋪去唱，佢居然鬧我，我都覺得好嬲，依家先知原來佢係呃錢黨」、「我半年前都遇過佢，又係問有冇散紙唱，我準備抽手入去攞銀包的時候，佢又話咩個八達通無錢，一陣又話用手機app過返畀我，我見勢色唔對，銀包都唔攞就話冇，佢就一路行上電梯一嗰係咁鬧我」、「遇到涉事肥男應該立即通知職員並報警，不應不了了之」。