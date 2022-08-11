國泰累蝕近330億　維持不派息

國泰航空蝕不停，愈做愈燶！在其最新公布的中期業績顯示，今年上半年大幅虧損49.99億元，每股虧損82.3仙，公司繼續不派發股息。事實上，國泰已連續虧損兩年半，累蝕329.98億元之多，金額經已超過2020年6月政府動用公帑打救國泰的273億元。集團旗下廉航香港快運（HK Express）於上半年亦錄得8.24億元的虧損。分析員表示，國泰虧損缺口之巨大，就算航空業復甦，亦難以指望在數年內可以恢復派息。

根據業績報告，公司將艱難的狀況指向當局持續實施與疫情相關的旅遊限制及檢疫要求，令客運業務的運作嚴重受限，今年上半年可載客量減少26.6%。貨運表現方面亦因駐港機組人員面對的限制及檢疫要求，而受到類似的影響，其中可用貨物噸千米數減少31%，整體載貨噸數減少4.2%至52.6萬噸，運載率75.8%，按年少5.6個百分點。

財務方面，公司的借款淨額雖然有所減少，但於6月底仍達659.28億元；可動用的無限制用途流動資金為267.01億元，在半年內減少逾一成一。被問到會否動用政府78億元過渡性貸款融資，以及何時才會歸還政府優先股的利息，行政總裁鄧健榮均沒有正面回應，只表示會保持審慎理財原則去管理現金及資金；雖然公司日前第四度宣布向政府延遲派息，但鄧氏昨稱未來「絕對會派息」，並將還清相關貸款。

香港股票分析師協會會長鄧聲興表示，國泰一再延遲向政府派息，顯示公司縱有200多億元在手，但資金面仍然緊張。再加上未來盈利前景受制於疫情和防疫政策，縱有盈利亦要先還清政府優先股的利息，對公眾股東派息可謂遙遙無期。

雖然公司上半年錄得燃油對沖收益19.88億元，但信誠證券聯席董事張智威指出，國泰燃油對沖詳情沒有對外公開，不知何時會再錄虧損而蠶食利潤，對投資者來說是隱患。如政府宣布全面對外通關，投資者更應盡快沽貨，因利好消息已盡出，其股價將難有寸進，甚或要向下調整。