東方日報A1：國泰大裁員無情　趁放寬檢疫又招聘

因管理不善而在全球最佳航空公司排名節節下跌的國泰航空奄奄一息，半年蝕近50億元。在航空業寒冬適逢返港檢疫措施放寬而稍見曙光之際，將展開全面招聘計劃，擬未來18至24個月內招聘超過4,000名前線員工。但國泰逾兩年疫情期間，為求節流而無情裁減數以千計員工，導致人手長期不足，終自食惡果；工會認為航空業前景未明朗，收入無保證，國泰舊員工未必願吃「回頭草」。議員及學者亦批評政府偏袒優待國泰，助長其獨大及壟斷，有必要開放本地航空市場，提高競爭。

當局放寬入境隔離限制，國泰航空對解禁表示歡迎，多番促請當局完全放寬對機組人員和旅客的隔離限制，指限制令國泰增加運力的速度滯後幾個月之多。國泰主席賀以禮預料客運、貨運運力，直至年底前方可回復至疫情前的25%及65%，冀當局提供更清晰的通關路線圖。

國泰又稱，香港航空樞紐地位正搖搖欲墜，鄰近航空樞紐開放邊境和旅遊，令本港競爭力流失，實有需要回復本地航空運力至疫前水平。第一步是全面解除對機組人員的隔離限制，又動之以情謂這些限制對機組人員及其家人帶來壓力。

國泰行政總裁鄧健榮表示，運力回復滯後，問題是招聘及訓練人手需時。國泰計劃未來18至24個月內招聘4,000人，包括機師700人、見習機師400人、機艙服務員2,000人，其餘為機場地勤服務人員等。他又說，招聘進度良好，並會聯絡疫情期間裁走的舊員工，但無披露具體數字。

香港民用航空事業職工總會秘書長葉偉明表示，留意到國泰近期頻頻請人，包括子公司聘請地勤等，但反應未見踴躍。他指機場前線員工收入主要來自補水津貼，惟航空未來一年能否復甦仍是未知數，難保收入穩定，尤其是已轉行的舊人，未必吃「回頭草」。機場空運員工協會總幹事儲漢松也稱，請人困難之餘，任職5至6年的前線地勤，底薪僅稍高於新入行員工的約1.2萬元，同樣令人心灰意冷。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評國泰無「企業良心」，炒人後重聘舊人，無疑是「呼之則來，揮之則去」，漠視員工是重要資產，難免流失人才。他又指政府向來偏袒國泰，包括疫下注資273億元公帑，以致國泰獨大，壟斷市場。他認為國泰港龍航空停運，向政府交還的46條航線航權，應交由其他航空公司營運，開放本地航空市場。

國泰延遲政府的優先股股息，至今拖欠11.7億元股息，議員楊永杰指出，事實證明政府信錯人。政府過去一直助長國泰壟斷市場，他斥當局眼光短淺，拒絕開放航空市場，「搞到畀國泰捏住條頸，人哋唔還錢，政府亦奈佢唔何」！就此促增設懲罰機制。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：