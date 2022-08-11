美食博覽開鑼　頭位市民周一起通宵排隊　目標贏取150罐即食鮑魚

「第32屆美食博覽」今日起一連5天於香港會議展覽中心舉行，期間亦有家電家品博覽、美與健生活博覽，以及茶展，惟因疫情關係，現場維持不提供試食安排。而在開幕前已有不少市民和長者輪候入場，排頭位市民稱本周一(8日)已開始通宵排隊，目標是贏取150罐即食鮑魚，亦有不少市民帶同購物車，預算花千多港元買月餅等食品準備過節。

10時正展覽正式開幕，一眾等候以久的排隊人士快步入場走到心水展位。排在隊伍前排的梁先生表示每年都會來美食展，因為展商會推出不少優惠，又有些產品外面買不到，會特別留意「1蚊優惠」。梁亦表示，因為有消費券會「手鬆啲」。但今年繼續不設試食，梁亦認為心情難免有些少失望，覺得差少少，更會減少考慮購買新產品，「唔知值唔值得買」。

排隊購買一蚊健康食品的Jacky，今早八時已來到排隊，他則對大會排隊進場的安排有所抱怨，認為排隊位置繞來繞去，比起其他展覽安排較差。他表示暫未有心頭好，會先巡場一周，看看有沒有心水。

有參展商舉辦「鮑魚當入樽」活動，頭10位到場人士即可參與，每兩人組成一隊，最快把50隻鮑魚模型投入場內籃球架，即可獲得300罐即食鮑魚；就算輸了比賽，每人亦能獲得50罐即食鮑魚作安慰獎。一蚊搶購方面，即食雞煲品牌推出一蚊鮑魚雞煲，每日下午一時限量推出10個，讓市民搶購。