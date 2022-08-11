涉前年油麻地馬路掟汽油彈　2男認罪判勞教　另1女被告罪成候懲

6名男女涉於2020年2月初在油麻地向馬路掟汽油彈，及在租用的酒店單位，收藏裝有易燃液體的玻璃瓶和液化石油氣等物品，6人最終先後被警方拘捕。涉案6人被控縱火及管有物品意圖損壞財產罪，其中2男早前認罪，今早(11日)於區院被判入勞教中心；另一名女被告則否認控罪經審訊後亦被裁定罪成，還押後至10月12日判刑，期間待索閱其背景報告。

本案涉及的3名被告為林天詠（20歲、侍應）、莫熙陽（18歲、學生）及陳鴻輝（18歲），3人另同被控一項管有物品意圖損壞或摧毀財產罪，林及莫另同被控一項縱火罪。莫及陳認罪，被判入勞教中心；林則於審訊後被裁定兩罪罪成，法官練錦鴻裁決時表示，雖林的出身及閱歷複雜，且性格上需要他人認同，亦患有抑鬱問題，不排除她易受人唆擺，但她具辨別是非的能力，且她在警誡下亦承認知道其他被告在房內製造汽油彈及於街上投擲等，考慮後認為被告乃知悉行動目的，且實際參與，裁定林罪成。另同案其他被告早前已認罪及判刑。

法官判刑時指，本案明顯源於2019年社會事件的餘波，各被告並沒有深思熟慮，欲透過行動令暴力死灰復燃，並以為單靠破壞便可令政府失去威信，及使其他市民加入，圖達到社會改革及推翻現行社會結構，惟他們卻對之後的計劃不大了了。法官指本案為有計劃行事，涉及6人之多，且各被告分工合作，非孤狼式行動，被告意圖有系統地重複有關行為。而涉案物品存放於商住大廈林立的九龍區酒店房，偶一不慎可造成嚴重人命傷亡及財物損失，法庭須判以阻嚇式刑罰。法官又重申年輕並非減刑理由，但考慮到兩名認罪被告犯案時年僅16歲，心智尚未成熟，易受社會氣氛及所謂青年導師影響；兩被告並因本案已留有案底，對他們的前途已有影響，亦是懲罰，且案件已拖延兩年，遂接納報告建議，判兩人進入勞教中心，冀兩人能把握未來日子，努力成為做事負責且明理的人，不會再對社會造成損害。

案件編號：DCCC 1073､1074/2020