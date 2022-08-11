海關截抵港躉船檢值1.15億元私煙　拘6本地男船員

香港海關根據數據分析及風險管理，發現一艘躉船懷疑涉及走私活動，遂於本月5日早上約10時展開行動，在昂船州對開海面將該艘躉船及拖船截停。關員登員檢查，船長報稱船上5隻貨櫃將運往油麻地卸貨區卸貨，惟對貨櫃內貨物資料支吾以對，亦未能提供相關文件，引起關員懷疑。

海域行動組署理高級督察王芷欣指，海關檢查相關貨櫃，發現其中3個貨櫃的編號無效，打開各貨櫃檢查後發現大批不同牌子的懷疑未完稅香煙，隨即拘捕船上6名本地船員。王續指，行動期間黃色暴雨警告生效，當時正下傾盆大雨，現場一帶風高浪急、能見度低，顯示不法分子意圖利用惡劣天氣走私，意圖增加海關截查難度及風險，其行徑罔顧海上安全。

稅收罪案調查科調查主任陳寶田透露，行動中檢獲共4,200萬支懷疑未完香煙，市值約1.15億港元，應課稅值達8千萬港元，被捕6名男子年齡介乎36至69歲，海關將繼續調查涉案香煙的來源及去向，不排除有更多人被捕。根據數據，海關於今年已檢獲約3億8千萬支私煙，市值逾10億4千萬，較去年同期上升逾半，相信有不法分子趁疫情緩和、本地物流服務復常，乘機補貨以供應本地市場，海關強調將繼續打擊各層面的私煙活動。