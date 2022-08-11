「夏日賞賞你」第3輪開搶　網頁大塞車等候逾1小時

香港旅遊發展局於本月起再推出「夏日賞賞你」，今批限量獎賞共有超過4.8萬份，涵蓋62個商戶及景點，在今日(11日)中午12時推出。《東網》記者在中午12時活動開始起，進入相關網頁後隨即「大塞車」，預計等候時間需要1個多小時，相當誇張。

記者原先在中午12時前已提早數分鐘嘗試入內等候，頁面表示「尚未開始輪候、將會自動更新」，而至在中午12時頁面自動更新，並顯示輪候時間需1個多小時，無法入內瀏覽尚餘甚麼活動及獎賞，網站頁面僅表示「當輪候成功後，你將會有30分鐘瀏覽及領取優惠」。記者在25分鐘後成功進入網站，大部分獎賞經已被搶購完畢，較受歡迎的餐廳優惠包括「牛涮鍋放題優惠」、「阿一海景飯店套餐優惠」等均被火速搶完。尚餘下小部分玩樂設施及小食店優惠，例如「低至25折優惠購買天星海港遊（黃昏）船票一張」和「特選25折優惠購買香港仔住家艇普通門票一張」等。

旅發局推出的「夏日賞賞你」活動分為4期推出，而上月14日及28日的頭兩輪已結束，今日將推出第3批獎賞，主要以香港品牌及地道美食為重點主題，先到先得方式領取優惠，並加入電子平台的「我的錢包」。每個帳戶同一時間最多可儲存3份限量獎賞，並於30日內使用，同一優惠亦只能領取一次，不能刪除、轉讓或轉售，兌換後可以再領取其他限量獎賞。最後一批獎賞會於本月25日的中午12時可供領取。