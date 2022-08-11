政Whats噏：容海恩斷「爺媳」關係　老公袁彌昌笑言冇家變

話說議員容海恩早前登報同袁弓夷斷絕「爺媳」關係，當時容話老公袁彌昌對做法表示理解。事隔一周，袁彌昌喺報章撰文首度公開回應事件，佢話父親一向行事「驚世駭俗」，作為兒子早已見怪不怪，而大家亦了解現時香港建制政治嘅遊戲規則，早已料到事件會發展到咁嘅地步，冇乜嘢好驚訝，兩父子都理解容嘅行為，仲笑言：「大家若以為袁家發生家變，那實在是想多了。」

袁彌昌喺文中話事態發展早喺前年父親「出走」已經預料到，又話：「對於妻子登報與袁爸爸脫離關係，我固然是一早得悉，但也懶得通知袁爸爸，因為我清楚他一定了解現時香港建制政治的遊戲規則——表態是需要的，滅親倒也不必。」仲叫大家無需大驚小怪。不過，佢話事件令人擔心起香港社會「文革化」，人人寧左勿右、急於表忠，慨嘆這無助香港社會重新出發、重新團結社會大多數。

保安局早前前點名緝捕喺海外籌組「香港議會」嘅袁弓夷，指佢涉嫌觸犯《港區國安法》嘅顛覆國家政權罪，而容海恩上周五(5日)登報，話本着「國之大義」同袁弓夷斷絕「爺媳」關係。事後袁弓夷亦喺網台直播中，話昔日「休新抱就聽得多」，豈料依家竟然掉番轉！不過佢相信容刊登聲明，目的係保護自己同家人，話做法「有智慧」，呼籲大家切勿言語攻擊容海恩。