再有教師工會疑醞釀解散　政教會周六討論前路問題

香港教育專業人員協會(教協)於去年8月宣布解散，事隔一年後，另一教師工會「政府教育人員職工會」亦有傳將會解散，將於本周六(13日)召開特別會員大會，商討「前路問題」。

政教會於上周五(5日)發出會員通訊，指為對應會員對會方前路問題提出關注，理事會議決於本周六下午召開特別會員大會，以處理會員的訴求，其中議程包括交代會方內外情況及財務狀況等相關背景資料。據悉，工會內部有傳醞釀解散，惟暫時未有最終定案，主因是會員出現斷層，很多年輕教師在社會氣氛下不願意參與工會，而且理事會中部分人已經或即將退休，種種因素導致無人接班。

翻查資料，政教會前身為「官立學校非學位教師職工會」，成立於1973年「文憑教師薪酬運動」，當時官校教師為了爭取法定地位，以保障同工權益，於是籌組了足以代表全港官校非學位教師之職工會。至1992年，教育統籌委員會正式公布小學學位教師職位的設立，會方需要對會員資格作出修訂，最終在1993年12月，通過改名為政教會。該會會員涉及之職級非常廣泛，除官校教師外，也有不同科組的督學、教育主任、學生輔導主任和特殊教育主任等。