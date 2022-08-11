8人被控9.29政總外暴動　再多1被告認罪

2019年9月29日有大量示威者聚集於金鐘政府總部外，期間有人堵路、縱火及向政總投擲汽油彈等，警方須出動水炮車驅散。8名於當日被拘捕的男女，事後同被控暴動罪。其中5人於開審前已認罪，3名男被告則不認罪，於上月中起在區域法院受審。惟其中1名不認罪的被告於審訊途中，於今天（11日）改變意向轉為認罪，法官下令將他還押至本月30日，與其他已認罪的被告一同提訊。至於餘下2名仍受審的被告所面對的控罪，則被裁定表證成立。

本案8名被告依次是謝曉峰（20歲）、15歲男生、14歲男生、曾憲嘉（24歲）、黃昱翔（20歲）、劉燕嫦（19歲）、游茜茹（22歲）及范瑜（30歲）。他們被控於2019年9月29日在金鐘政府總部外一帶，與其他人參與暴動。其中15歲男生、黃昱翔、劉燕嫦、游茜茹及范瑜已認罪，今天曾憲嘉亦決定認罪，只餘謝曉峰與14歲男生繼續受審。

曾憲嘉今天承認的案情指，他於控罪當日的事件中，曾經被拍到由夏慤道馬路走行人路人群中，手握大型黃色橡筋投射器，再由2名示威者分別左右拉開，被告則單膝跪下，先後2次向政總投射硬物。警方驅散時，被告則轉身逃跑，在被截停後曾一度反抗。被告當時頭戴護目鏡、防毒面具等。

案件編號：DCCC 237/2021