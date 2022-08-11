商人許智銘為裝修問題襲鄰居　判罰款2萬港元

商人許智銘（原名許智明）前年3月與1名裝修工人，到大浪灣視察其物業工程時，與1對居於附近的外籍父子衝突。許被指一度拿起石塊作勢投擲，裝修工則被指以石塊襲擊對方，2人因而事後同被捕。他們早前分別就普通襲擊、傷人等罪受審，區院暫委法官許肇強於本周一（8日）裁定許普通襲擊及刑事損壞罪成，今天（11日）判他罰款2萬港元。同案裝修工人則蓄傷人及普通襲擊罪成，今被判監1年。

2名被告依次為57歲的裝修工人陳明亮，以及58歲商人許智銘。本案為區域法院案件，但今天被安排在西九龍法院大樓判刑。法官今天表示接納辯方的求情陳詞，同意案發在一瞬之間，2名被告均無計劃行事，亦接納許智銘有良好品格和社會地位，而事主在案發前曾經多次投訴許的工程，許出於一時憤怒而犯案，行為亦與其本性不符。法官又提到，許在案發時曾經拾起石頭塊及作勢欲擲，雖然他其後將石塊扔回地上，但該石塊並不細小，一旦擲出可能對事主造成重傷，惟考慮到整體案情，法官認為適合用罰款方式處理。法官續指，雖然許案發時一度被事主壓在身下，而陳明亮則是出於想幫助許，而拾起石塊襲擊事主，但陳所持的石塊邊緣鋒利，事主沒有受重傷實屬幸運，最終判陳入獄1年。

控方案情指，2020年3月29日，2被告於事主Alexander Robert Medd及其子George Thomas Medd所住的大浪灣村物業前舉機拍攝，事主見狀則反拍2人。2被告見狀欲阻止，並與事主發生肢體衝突，許一度拿起石塊作勢欲擲，及圖奪去事主電話，陳則以石塊襲擊事主。事主兒子見狀，亦以手機拍攝情況。事主後被送院治理，其背及頭部等受傷，手機亦損毀。許當時曾激動地以粗口辱罵，事後曾向警員指因事主未經他許可下拍攝他，才推開事主電話。

案件編號：DCCC 704/2021