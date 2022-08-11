永利皇宮現致命意外　升降機維修員遭夾爆頭　腦漿外溢伏屍機房

澳門發生嚴重工傷意外，1名菲籍維修員在工作期間被升降機門夾爆頭部，即場身亡。當地警方今日(11日)公布，早上7時許，氹仔霍英東博士大馬路永利皇宮酒店1名菲籍維修員在為升降機進行定期檢查時，疑操作機動花槽期間發生「夾頭」意外，被發現時已倒臥負2層機房，並腦漿外溢，明顯死亡。澳門警方初步懷疑死者在檢查機動花槽轉動時，不慎被齒輪鏈帶夾到頭部致命事故，勞工局及警方正跟進事件。

死者為永利皇宮男維修員，51歲，菲律賓籍外地僱員，持藍卡，為技術督導員。當局指，死者本於早上約7時，聯同1名同事，在永利皇宮酒店北大堂檢查電動升降台的機動花槽。當時，死者身處負2層機動花槽底部，並透過對講機呼叫在負1層的同事啟動機動花槽轉旋，以便檢查機件有否故障。

期間，死者同事稱聽到1下響聲，即按停機器，並透過對講機多次呼叫死者，均無回應，遂即到負2層查看，但發現死者已懸掛在機動花槽底部的橫樑上，毫無反應，遂即通知上級及報警求助。經對屍體進行檢查後，除頭部有骨折外，未有發現其他可疑傷痕。由於事件涉及工業意外，當局已通報勞工局派員到場跟進處理。