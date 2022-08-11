85歲長者染新冠離世　無疫苗接種紀錄

本港新冠疫情未息。醫院管理局總行政經理(醫療成效及科技管理)關慧敏今日(11日)公布，過去一日再多1名新冠患者離世，死者為85歲女長者，未打過疫苗，有長期病。關又提到，過去數日有逾200名新增病人入院，認為情況令人擔心。

85歲死者，本身有血壓高及甲狀腺問題，與家人同住，在上月19日到普通科門診就醫，留下深喉唾液樣本後，至20日確診。她沒有身體不適及發燒，情況穩定，醫生給予建議留意身體情況及留下聯絡方法。至28日，她因為沒有胃口進食及氣喘，於是到急症室求醫，沒有發燒但需要氧氣協助呼吸，之後到內科病房，惟情況急速惡化，轉至深切治療部，院方已處方抗病毒藥、類固醇等，至昨日(10日)離世

關慧敏表示，現時有1,542名確診病人正在留院，當中210人為新增確診。昨日呈報3人危殆，10人嚴重。留醫病人中，有21名危殆，27名嚴重，其中7名危殆病人正接受深切治療。過去一日有182名病人康復，165名病人出院，另有5名病人經入院篩查或院內檢查發現確診，8名同房病人或員工列為密切接觸者。員工方面，新增82人確診，26人返回工作崗位。